Британська розвідка повідомила про нові докази воєнних злочинів росіян в Україні

Зокрема, зафіксовано нову інформацію про зґвалтування
Після виходу російських окупантів із північних областей України продовжують з’являтися нові докази їхніх воєнних злочинів. Про це йдеться в звіті британської розвідки за 10 квітня, яку опубліковано в Twitter Міноборони Великої Британії.
- Після виходу російських військових з Півночі України продовжують з’являтися додаткові докази ймовірних воєнних злочинів РФ. Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу Бузової імпровізованої могили із загиблими українськими цивільними, – йдеться в звіті.
Британська розвідка також зафіксувала нову інформацію про зґвалтування, скоєні солдатами армії РФ.
- Звинувачення про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців зберігаються, – йдеться в повідомленні.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.