Британська розвідка повідомила про нові докази воєнних злочинів росіян в Україні

Сьогодні, 05:05 Переглядів: 234

Після виходу російських окупантів із північних областей України продовжують з’являтися нові докази їхніх воєнних злочинів. Про це йдеться в звіті британської розвідки за 10 квітня, яку опубліковано в Twitter Міноборони Великої Британії.

- Після виходу російських військових з Півночі України продовжують з’являтися додаткові докази ймовірних воєнних злочинів РФ. Сюди входить повідомлення про виявлення поблизу Бузової імпровізованої могили із загиблими українськими цивільними, – йдеться в звіті.

Британська розвідка також зафіксувала нову інформацію про зґвалтування, скоєні солдатами армії РФ.

- Звинувачення про сексуальне насильство з боку російських військовослужбовців зберігаються, – йдеться в повідомленні.