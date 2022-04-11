На Чернігівщині селяни заправили бензовоз окупантів брудною іржавою водою

Сьогодні, 04:31 Переглядів: 97

На Чернігівщині в селищі Лосинівка селяни забарикадували сільськогосподарське підприємство та заправили бензовоз окупантів іржавою водою. Про це розповіли місцевий підприємець та його батько. Відео оприлюднив на своїй сторінці в Facebook ніжинський журналіст Ігор Волосянкін, який зараз служить в ЗСУ.

За його інформацією, у смт Лосинівка Чернігівської області війська російських окупантів провели «блискучу операцію» - заїхали колоною з танків і БТРів до двору підприємця. На щастя, сім'я вчасно зреагувала та сховалася. Крім цього, паркан їхнього підприємства був завчасно забарикадований і БТР його не протаранив.

- В результаті «блискуче проведеної військової операції», рашистським оркам вдалося захопити літню кухню. Їм сміливо протистояв старий дід з ковінькою. Московити віджали «бендерівський» телевізор, купу тряпок та інструментів. Також захопили символ емансипації українських жінок - заморожений гарбуз, - написав журналіст.

Замість дизпалива селяни підготували в ємності для пального іржаву воду з брудом. Цією сумішшю російські військові і заповнили свій бензовоз.