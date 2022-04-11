Повітряні сили ЗСУ за добу збили літак і чотири вертольоти

Також збили три крилаті ракети і три безпілотники
Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
- 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, збили:
- один літак (Су-34);
- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
- три крилаті ракети (Х-59).
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