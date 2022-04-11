Повітряні сили ЗСУ за добу збили літак і чотири вертольоти

Сьогодні, 04:01 Переглядів: 193

Також збили три крилаті ракети і три безпілотники

Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook. - 10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів, - йдеться у повідомленні. Зокрема, збили: один літак (Су-34);

чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);

три безпілотних літальних апаратів (ОТР);

три крилаті ракети (Х-59).



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