Кременчук! Повітряна тривога! Відбій о 8.37

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 1 204

10 квітня о 7.58 оголосили повітряну тривогу по Кременчуку. Існує велика вірогідність ракетного удару по нашому місту.

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