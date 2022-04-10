У центрі Кременчука з'явилося патріотичне графіті з Ліною Костенко

Сьогодні, 08:10 Переглядів: 515

Зверніть увагу, що графіті тимчасове, встигніть помилуватися до завершення війни

На торговому центрі «Галактика» у центрі Кременчука з'явилося патріотичне графіті з Ліною Костенко. Вчора, 9 квітня, над ним попрацював художник Сергій Брильов разом з командою однодумців.

Символічні їжаки, мішки, шини та Ліну Костенко зобразили на щиті, який наразі прикриває скляний вхід до торгового центру на випадок обстрілу (щоб скло не пошкодило перехожих та відвідувачів).

Кременчужани під керівництвом Сергія нанесли трафарет, й розмалювали стінопис у чотирьох кольорах: синьому, жовтому, чорному та білому.

Встигніть помилуватися патріотичним графіті та зробити селфі. Адже до завершення російсько-української війни вже на день менше:)