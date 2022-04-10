росіяни скаржаться, що «план не спрацював, а калібри-хрінібри не допомагають…»

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 0

Чергова перехоплена розмова російського окупанта з дружиною яскраво демонструє моральний стан військових рф та ставлення до них власних командирів.

Пререхоплену розмову російського загарбника з дружиною у Фейсбуці оприлюднило Головне управління розвідки МОУ, передає Укрінформ.

Росіянин скаржиться на відсутність нормального харчування. Замість штатних сухпаїв видають малоїстівні консерви: «Дали якусь консерву, яку жерти неможливо. Відкрили тушкованку, а там одні дупи курячі. У замполита зник КАМАЗ з сухпайками. Тепер нам жерти нема чого».

Так само несхвально окупант відгукується і до дій свого командування: «Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не приведе до хорошого… Місиво ще попереду основне… Хвалені калібри-хрінібри нічого не допомагають». На що дружина окупанта зробила висновок, що «план не спрацював».

Росіянин підсумував розмову сподіванням «дотягнути до пенсії» і піти з армії.