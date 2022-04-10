Західна розвідка ще влітку знала, що рф планує вторгнення

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Зазвичай спецслужби не розголошують свої дані, але в міру наближення вторгнення в Україну західні розвідники ухвалили безпрецедентне рішення - розповісти світу те, що вони знали

Західна розвідка уже влітку 2021 року побачила, як невелика група високопосадовців рф планує повномасштабне вторгнення в Україну. Про це представник західної розвідки рохзповів BBC Україна.

За словами одного посадовця, деякі російські чиновники вперше дізнались про намір рф діяти проти України, коли почули про це від директора ЦРУ Вільяма Бернса, коли він прибув до Москви на початку листопада.