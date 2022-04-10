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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На ЧАЕС розповіли, як крали пальне у російських військових, щоб запобігти катастрофі

Сьогодні, 06:27 Переглядів: 333

 

На Чорнобильській АЕС розповіли, як крали пальне у російських військовослужбовців, які захопили станцію, аби підтримувати роботу генератора, що забезпечував об’єкт електроенергією. Про це в інтерв’ю BBC розповіли працівники ЧАЕС.

Зазначається, що росіяни захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день вторгнення в Україну. Українських нацгвардійців, які охороняли її, взяли в полон. Інженерам й технічному персоналу тоді дозволили продовжити роботу на АЕС. Вони намагалися зберегти контроль за техобслуговуванням станції. Потім на станцію приїхали фахівці «Росатому».

- Вони хотіли знати, як управляється об'єкт. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді із застосуванням сили, - розповів начальник відділу радіаційної безпеки Олександр Лобада.

За словами інженера Валерія Семенова, працівникам АЕС доводилося постійно з ними вести перемовини і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили до управління об'єктом. Фахівець уточнив, що коли на станцію три дні не подавали електрику, він намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора та навіть крав його у російських військових.

- Якби ми втратили електрику, це могло обернутися катастрофою. Міг статися викид радіоактивних речовин. Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за станцією. Я боявся, що станеться трагедія для людства, - додав начальник відділу радіаційної безпеки станції.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна ЧАЕС
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