На ЧАЕС розповіли, як крали пальне у російських військових, щоб запобігти катастрофі

На Чорнобильській АЕС розповіли, як крали пальне у російських військовослужбовців, які захопили станцію, аби підтримувати роботу генератора, що забезпечував об’єкт електроенергією. Про це в інтерв’ю BBC розповіли працівники ЧАЕС.
Зазначається, що росіяни захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день вторгнення в Україну. Українських нацгвардійців, які охороняли її, взяли в полон. Інженерам й технічному персоналу тоді дозволили продовжити роботу на АЕС. Вони намагалися зберегти контроль за техобслуговуванням станції. Потім на станцію приїхали фахівці «Росатому».
За словами інженера Валерія Семенова, працівникам АЕС доводилося постійно з ними вести перемовини і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили до управління об'єктом. Фахівець уточнив, що коли на станцію три дні не подавали електрику, він намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора та навіть крав його у російських військових.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер