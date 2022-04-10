рф продовжує використовувати вибухівку і атакувати інфраструктуру - британська розвідка

російські військові продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої проти українців
Російські військові продовжують атакувати об'єкти інфраструктури в Україні, коли є високий ризик супутніх втрат серед цивільних осіб. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, яку публікує Міноборони Великобританії.
Там зазначають, що після відходу військ Росії з півночі України з'являються свідчення «непропорційних нападів на мирних жителів».
Крім того, російські сили продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої проти українців - для зниження морального духу і обмеження свободи пересування українців.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер