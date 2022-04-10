рф продовжує використовувати вибухівку і атакувати інфраструктуру - британська розвідка

Сьогодні, 06:02 Переглядів: 0

Російські військові продовжують атакувати об'єкти інфраструктури в Україні, коли є високий ризик супутніх втрат серед цивільних осіб. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, яку публікує Міноборони Великобританії.

Там зазначають, що після відходу військ Росії з півночі України з'являються свідчення «непропорційних нападів на мирних жителів».

- У тому числі масові поховання, використання заручників як живий щит зі смертельним результатом і мінування об'єктів цивільної інфраструктури, - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські сили продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої проти українців - для зниження морального духу і обмеження свободи пересування українців.

- Російські сили також продовжують атакувати об'єкти інфраструктури з високим ризиком супутнього збитку цивільним особам, у тому числі резервуар з азотною кислотою в Рубіжному,- зазначають у відомстві.