Мелітополь стає Чорнобаївкою - Арестович

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Збройні Сили України завдали удару по скупченню сил російських окупантів у Мелітополь. Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну.

- Щасливий оголосити «п'ятий» Мелітополь, який стає Чорнобаївкою, - сказав Арестович, маючи на увазі, що армія РФ зазнає численних поразок в Запорізькій області, як це раніше фіксували на Херсонщині.

Він зазначив, що був накритий Мелітопольський аеродром.

- Теж з пунктом управління. Рвалося години дві. Любо-дорого, - додав він.