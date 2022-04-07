Раніше судимий ексміліціонер з Кременчука за гроші повідомляв оркам координати позицій ЗСУ

Сьогодні, 10:07 Переглядів: 1 087

У Кременчуці раніше судимий ексміліціонер виявився зрадником України. Як повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, за гроші він повідомляв ворогові координати розташування ЗСУ.

43-річний фігурант в минулому проходив службу у різних підрозділах полтавської міліції, зокрема і у внутрішній безпеці. Згодом перейшов на іншу сторону закону і був судимий за крадіжку з проникненням, вимагання та шахрайство.

Далі зловмисник «піднявся на інший рівень злочинності», спрямований проти держави. Чоловік, прибічник одного з колишніх нардепів опозиційної партії, почав активно підтримувати російську пропаганду. А після повномасштабного вторгнення ворога в Україну колаборант запропонував окупантам свої послуги «по зливу позицій ЗСУ».

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідче управління поліції Полтавщини розпочало кримінальне провадження.

Під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури та за фізичної підтримки поліції особливого призначення правоохоронці провели санкціонований обшук у зрадника. Правоохоронці вилучили гранату Ф-1, запал до неї, сигнальну ракету та два мобільні телефони, один з яких чоловік викинув через вікно на початку слідчих дій.

У мобільному телефоні зловмисника знайшли смс-повідомлення, в яких за грошову винагороду він обіцяє загарбникам скинути інформацію щодо місць розташування Збройних сил України.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Слідчі поліції готують чоловікові оголошення про підозру. На теперішній час зловмисник затриманий в процесуальному порядку до обрання запобіжного заходу. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічно.