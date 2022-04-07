Арестович назвав росію «грандіозною фабрикою з виробництва понтів»

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Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі національного телемарафону прокоментував загрози росії в бік Фінляндії.

- У них застрелився командир танкового полку… Він зайшов в бокс хранєнія тєхніки, подивився, що один танк із 30 заводиться. Зрозумів куди йдеться, вийшов за бокс і застрелився. Друге, зараз в морську піхоту тихоокеанського флоту на офіцерські посади беруть людей без воєнної освіти. І це військо може загрожувати Фінляндії? - сказав він.

Арестович закликав пройтись по деяких фактах і запевнив, що росія - це «грандіозна фабрика по виробництву понтів».

- Якщо ми тут поклали елітні підрозділи, тероборона Сумської області, Київщини, Чернігівщини, про яку загрозу Фінляндії або НАТО може йти мова. «Уралмаш» завод виробляє 32 танки на рік, а ми захопили 150 вже. Тобто в ЗСУ більше танків, ніж на початку війни. Головним постачальником наших ЗСУ є російська армія. Загрожували Фінляндії і не змогли пройти селище на Сумщині. От і вся ця армія, - сказав радник.