5 загарбників ЗСУ «записали на аудієнцію з Жириновським» прямо біля перекинутого «Уралу»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 170

Бійці Збройних сил України знищили п’ятьох загарбників, ще трьох взяли у полон біля перекинутого «Уралу», набитого награбованим майном українців. Про це генпрокурор Ірина Венедіктова поінформувала у Фейсбуці, передає Укрінформ.

- Звісно, перепрошую, але якими треба бути недорозвиненими бовдурами (на додачу до всього решти, звісно), щоб крутитися біля перекинутого «Уралу», набитого награбованим майном українських громадян, добре знаючи, що наші близько й ось-ось ввічливо попросять записатися на аудієнцію з Жириновським? Звісна річ, підійшли бійці ЗСУ, 5 із 8 відкобзонили, а 3 взяли в полон, - поінформувала Венедіктова.

За її даними, це все сталося у середу у Дептівці Сумської області.