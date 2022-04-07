Поліцейські разом з кременчужанами допомогли дідусю, який не міг згадати дорогу додому

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Вчора, 6 квітня, близько 17.00 інспектори отримали виклик про чоловіка літнього віку, який заблукав на вулиці Київській. Розгубленого дідуся помітили містяни та одразу викликали патрульних.

Коли поліцейські прибули на місце виклику, то з'ясували, що 90-річний дідусь не пам'ятав дороги додому. Встановивши місце проживання старенького, патрульні доставили його додому.

Поліція дякує усім, хто в таких випадках не проходить повз чужі проблеми та звертає увагу на людей, що потребують нашої з вами допомоги.