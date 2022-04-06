Рашисти розбомбили у Дніпрі нафтобазу та один із заводів

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 678

6 квітня голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко повідомив, що ворог атакував Дніпропетровську область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів.

Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне.

Кількість постраждалих на Дніпропетровщині з’ясовують, і щойно буде інформація - повідомлять.

Ніч була тривожна і складна. Але рашисти нас не зламають, - написав Резніченко у фейсбуці.

Також речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що росіяни продовжують вести повітряну розвідку над Одещиною. Працюють ППО області та міста.