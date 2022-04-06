Рашисти розбомбили у Дніпрі нафтобазу та один із заводів

Росіяни ведуть повітряну розвідку над Одещиною
6 квітня голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко повідомив, що ворог атакував Дніпропетровську область з повітря і влучив у нафтобазу та один із заводів.
Нафтобазу з горючим знищено. На заводі рятувальники й досі приборкують полум’я. Там сильна пожежа. Горить пальне.
Кількість постраждалих на Дніпропетровщині з’ясовують, і щойно буде інформація - повідомлять.
Також речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що росіяни продовжують вести повітряну розвідку над Одещиною. Працюють ППО області та міста.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер