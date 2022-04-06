УЗ оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня
Сьогодні, 07:00
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Укрзалізниця продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня.
Краматорськ:
- 13.00 — 274/273 Краматорськ — Львів;
- 16.00 — 276/275 Краматорськ — Львів;
- 17.00 — 278/277 Краматорськ — Львів.
Інші:
- 13.00 — 236/235 Покровськ — Чернівці;
- 14.00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова;
- 16.10 — 7931 Покровськ — Дніпро (квитки у продажу);
- 16.30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23.30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
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