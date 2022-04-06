УЗ оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 108

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Укрзалізниця продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 6 квітня.

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