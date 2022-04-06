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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Естонія передала Україні гаубиці, протитанкові міни, автомати та гранатомети

Сьогодні, 06:28 Переглядів: 306

Також передали медикаменти

Уряд Естонії передав партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту України від російського вторгнення.

Про це йдеться у заяві посольства Естонії в Україні.

Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.

- Щоб Україна залишалася вільною, потрібно ще більше. Естонія закликає всі європейські країни надати Україні необхідне озброєння, військову та гуманітарну допомогу, політичну підтримку, а також посилити санкції проти Росії та припинити прямо чи опосередковано підтримувати економіку РФ, - заявили в посольстві.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна допомога
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