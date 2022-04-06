Естонія передала Україні гаубиці, протитанкові міни, автомати та гранатомети

Також передали медикаменти
Уряд Естонії передав партію летальної зброї, в тому числі гаубиці, для захисту України від російського вторгнення.
Про це йдеться у заяві посольства Естонії в Україні.
Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.
Окрім цього, естонські підприємці у співпраці з державними установами та Збройними силами Естонії передали українським військовим шоломи, бронежилети, засоби зв’язку, дрони, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичні товари та одяг хімзахисту.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер