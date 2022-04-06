Українських воїнок у полоні роздягали догола й обрізали волосся

Сьогодні, 06:01 Переглядів: 133

Омбудсменка звернулась до Комісії ООН через знущання військових РФ над полоненими

Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню. Про це у Telegram зазначила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її інформацією, жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до СІЗО в Брянську (РФ), де жінки піддавалися катуванню та погрозам.

- Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально. Декого з жінок-військовополонених примушували брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову, - наголосила омбудсмен.

Як зазначила Денісова, такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.

Український омбудсмен закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.