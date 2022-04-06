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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Прем'єр Великобританії закликав росіян завантажувати VPN

Сьогодні, 05:29 Переглядів: 177

 

Також показав кадри звірств російських окупантів під Києвом

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до росіян і закликав їх шукати правдиву інформацію про війну. Звернення опубліковано в Twitter.

У ньому він показує кадри звірств російських окупантів під Києвом.

- Звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та інших місцях України, жахнули світ... Звіти настільки шокують, настільки втомливі, що не дивно, що ваш уряд прагне приховати їх від вас... Ваш президент знає, що якщо б ви могли бачити, що відбувається, ви не підтримали б його війну, - говорить Джонсон.

Прем'єр закликав росіян завантажувати віртуальні приватні мережі (VPN), щоб мати доступ до правдивої інформації про те, що відбувається в Україні.

- І коли ви знайдете правду, поділіться нею. Винні будуть притягнуті до відповідальності. І історія запам'ятає, хто дивився в інший бік. Вашого президента звинувачують у скоєнні військових злочинів. Але я не можу повірити, що він діє від вашого імені, – додав Джонсон.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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