Прем'єр Великобританії закликав росіян завантажувати VPN

Сьогодні, 05:29 Переглядів: 177

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення до росіян і закликав їх шукати правдиву інформацію про війну. Звернення опубліковано в Twitter.

У ньому він показує кадри звірств російських окупантів під Києвом.

- Звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та інших місцях України, жахнули світ... Звіти настільки шокують, настільки втомливі, що не дивно, що ваш уряд прагне приховати їх від вас... Ваш президент знає, що якщо б ви могли бачити, що відбувається, ви не підтримали б його війну, - говорить Джонсон.

Прем'єр закликав росіян завантажувати віртуальні приватні мережі (VPN), щоб мати доступ до правдивої інформації про те, що відбувається в Україні.

- І коли ви знайдете правду, поділіться нею. Винні будуть притягнуті до відповідальності. І історія запам'ятає, хто дивився в інший бік. Вашого президента звинувачують у скоєнні військових злочинів. Але я не можу повірити, що він діє від вашого імені, – додав Джонсон.