«Доброго вечора, ми з «Ноосфери»: трек від кременчужан дійшов до Антарктиди

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 49

Віримо, що дуже скоро такі ж мирні світанки зустрічатиме й наша Україна – без вибухів, пострілів та сирен. Бо за нами – Перемога

Трек кременчужан «Доброго вечора, ми з України» від DJ ProBass (Артем Ткаченко) та DJ Hardi (Максим Мокренко) дістався Антарктиди. - Добрий вечір, ми з «Ноосфери». А ось таким сьогодні був ранковий пейзаж з капітанського містка нашого криголама. Неймовірний спокій і краса. Віримо, що дуже скоро такі ж мирні світанки зустрічатиме й наша Україна – без вибухів, пострілів та сирен. Бо за нами – Перемога. Дякуємо за чудове відео коку «Ноосфери» Олексію Задорожному, - йдеться у повідомленні Національного антарктичного наукового центру.

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