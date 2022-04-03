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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Арестович вважає, що результат війни буде вирішено за 2-3 тижні

Сьогодні, 05:29 Переглядів: 723

Він заявив, що Україну очікує дуже важка битва за Маріуполь

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що результат цієї війни буде вирішено за 2-3 тижні.

Як повідомляє Суспільне, про це Арестович сказав журналістам під час візиту до звільненого від окупантів Ірпеня.

Він заявив, що Україну очікує дуже важка битва на сході, за Маріуполь.

- Маріуполь треба звільнити, ми не можемо його кинути. І певні дії ми застосовуємо вже. Якщо перша доля війни переважно вирішувалась кампанією на півночі, то зараз друга — на сході. В залежності від її вирішення і буде зрозуміло. Я думаю, на нашу користь все вирішиться. У них немає резерву на те, щоб продовжувати активно цю фазу. На збір цих резервів щонайменше 2-3 місяці. Санкції доб'ють економіку. Тобто зараз протягом 2-3 тижнів має бути вирішено. Я часто казав 2-3 тижні, але це від початку другої фази. От зараз вона починається. Думаю за три доби вони активно мають піти і після цього 2 тижні вирішать все, — зазначив Арестович.

Він також додав, що, на його думку, війська РФ вже не повернуться на північ Київської області.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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