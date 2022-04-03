На Київщині знайшли мертвими старосту села та її чоловіка

До цього їх викрали росіяни
У Київській області знайшли тіла старости села Мотижин Бучанського району та її чоловіка. Про це розповів голова Макарівської селищної громади Вадим Токар у своєму Telegram-каналі.
- Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома, - написав Токар.
23 березня військовослужбовці Збройних сил рф прийшли додому до Ольги Сухенко, незаконно затримали її, її чоловіка та сина і вивезли їх у невідомому напрямку.
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