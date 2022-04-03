На Київщині знайшли мертвими старосту села та її чоловіка

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 151

До цього їх викрали росіяни

У Київській області знайшли тіла старости села Мотижин Бучанського району та її чоловіка. Про це розповів голова Макарівської селищної громади Вадим Токар у своєму Telegram-каналі.

- Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома, - написав Токар.

23 березня військовослужбовці Збройних сил рф прийшли додому до Ольги Сухенко, незаконно затримали її, її чоловіка та сина і вивезли їх у невідомому напрямку.