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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Київщині знайшли мертвими старосту села та її чоловіка

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 151

 

До цього їх викрали росіяни

У Київській області знайшли тіла старости села Мотижин Бучанського району та її чоловіка. Про це розповів голова Макарівської селищної громади Вадим Токар у своєму Telegram-каналі.

- Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома, - написав Токар.

23 березня військовослужбовці Збройних сил рф прийшли додому до Ольги Сухенко, незаконно затримали її, її чоловіка та сина і вивезли їх у невідомому напрямку.

Інфографіка щодо викрадення орками старост та голів територіальних громад станом на 2 квітня
Інфографіка щодо викрадення орками старост та голів територіальних громад станом на 2 квітня

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: викрадення війна смерть
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