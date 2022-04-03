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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Голодні та зачинені: через війну у притулку під Києвом загинули сотні тварин

Сьогодні, 04:35 Переглядів: 268

З початку війни тварини залишилися закритими у вольєрах без їжі та води

У притулку для тварин у Бородянці Київської області, тривалий час окупованій російськими загарбниками, вижило лише 150 собак з майже 500. Про це повідомляє гуманістичний рух за права тварин UAnimals.

- 1 квітня, щойно Бородянка була звільнена від окупантів, двоє волонтерів змогли потрапити до притулку. ...волонтери вирушили до притулку, аби забрати найтяжчих собак, а також нагодувати решту тих, хто вижив. Загалом із 485 вижило лише 150, - розповіли зоозахисники.

Зазначається, що у притулку з початку війни тварини залишилися закритими у вольєрах без їжі та води. Весь цей час керівництва на території притулку не було, і в порятунку тварин його представники участі не брали.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна притулок собаки
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