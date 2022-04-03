Голодні та зачинені: через війну у притулку під Києвом загинули сотні тварин

З початку війни тварини залишилися закритими у вольєрах без їжі та води
У притулку для тварин у Бородянці Київської області, тривалий час окупованій російськими загарбниками, вижило лише 150 собак з майже 500. Про це повідомляє гуманістичний рух за права тварин UAnimals.
Зазначається, що у притулку з початку війни тварини залишилися закритими у вольєрах без їжі та води. Весь цей час керівництва на території притулку не було, і в порятунку тварин його представники участі не брали.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер