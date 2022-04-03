«Як роса на сонці»: ЗСУ за кілька годин розгромили батальйонну тактичну групу окупантів

Сьогодні, 06:01 Переглядів: 584

Українські воїни привітали їх не тими квітами, на які вони розраховували

У Донецькій області українські захисники за кілька годин розгромили батальйонну тактичну групу російських окупантів.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід» на Facebook-сторінці, публікуючи фото знищених окупантів з технікою.

Зазначається, що 1 квітня загарбники вирішили активізувати наступальні дії відразу на декількох напрямках.

- Однак, така велика кількість техніки не залишилася без уваги наших хлопців. Тому на окупантів чекала «тепла» зустріч. Українські воїни привітали свинособак не тими квітами, на які вони розраховували. «Гвоздики», «Піони», «Гіацинти» та інші подарунки чомусь не сподобалися горе-воїнам, які не змогли витримати такої радості і лягли відпочити, - йдеться у повідомленні.