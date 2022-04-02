Ось що у США та Британії думають про пожежі в Бєлгороді

У США прокоментували вибух на нафтобазі у російському Бєлгороді. У Білому домі вказали, що в цій війні тільки один агресор.
Про це повідомив кореспондент «Голос Америки» Джефф Селдин у Twitter.
За її словами, війну розв'язав президент РФ Володимир Путін та російські війська бомблять українські міста, а також здійснюють жахливі акти насильства. При цьому спікер Білого дому нагадала, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.
При цьому у Міноборони Великої Британії припускають, що через інцидент російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.
Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер