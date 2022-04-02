Ось що у США та Британії думають про пожежі в Бєлгороді

Сьогодні, 03:29 Переглядів: 494

Хто винен поки не зрозуміло, але росіянам це точно нашкодить

У США прокоментували вибух на нафтобазі у російському Бєлгороді. У Білому домі вказали, що в цій війні тільки один агресор.

Про це повідомив кореспондент «Голос Америки» Джефф Селдин у Twitter.

- Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом, - заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, війну розв'язав президент РФ Володимир Путін та російські війська бомблять українські міста, а також здійснюють жахливі акти насильства. При цьому спікер Білого дому нагадала, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.

При цьому у Міноборони Великої Британії припускають, що через інцидент російські війська, які атакують Харків, зіткнуться з нестачею ресурсів.

Пожежа знищила кілька цистерн з паливом на складі в російському місті Білгород поблизу кордону з Україною. Перед цим, 30 березня, також повідомлялося про вибухи на складі боєприпасів поблизу цього ж міста.

- Ймовірна втрата ланцюгу у поставках палива та боєприпасів із цих складів, може призвести до додаткового короткострокового навантаження на і без того ускладнену логістику Росії. Особливо може постраждати забезпечення ресурсами російських військ, які оточують Харків (60 км від Білгорода).