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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російська авіація змінила тактику - намагається уникати українських винищувачів і ППО

Сьогодні, 03:03 Переглядів: 75

 Били, б'ємо і будемо бити окупантів

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук заявив, що 1 квітня російські окупанти змінили тактику ведення бойових дій у небі та зосередили основну активність на сході України. Про це повідомляється в Facebook Командування Повітряних Сил.

У Повітряних Силах спростували російські фейки про те, що окупанти знищили майже всю систему протиповітряної оборони України, та наголосили: ворог не контролював і не контролює українське небо.

- Може йтися про певний контроль окупантами повітряного простору на тимчасово окупованих територіях, де противник уже завіз чимало засобів ППО: С-300, С-400, Бук, Панцир, Тор, які поступово знищуються артилерією, авіацією та іншими вогневими засобами. Саме там ворожа авіація проявляє активність, але й там щодня зазнає втрат, - сказано у повідомленні.

Командувач розповів: коли окупанти зрозуміли, що не можуть знищити боєздатність Повітряних Сил, вони перейшли до терору мирного населення, бомбардування міст, сіл, пологових будинків і знищення всієї інфраструктури мирних міст та сіл.

- Завдавши серйозних втрат в авіаційній техніці, а зараз, за даними Генштабу ЗСУ, це 143 літаки та 131 вертоліт, ворожа авіація намагається не заходити у зону дії нашої ППО, а також уникає прямого контакту з українськими винищувачами. Відтак вдається до ракетно-бомбових ударів, ефективність яких у воєнному сенсі під великим питанням, натомість страждає цивільне населення, руйнуються будинки, обриваються життя невинних жертв війни, - наголосив Олещук.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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