Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ввечері з Білорусі по Україні випустили понад 20 ракет

Сьогодні, 02:32 Переглядів: 433

 

Скоріше за все, це пов’язано з прикриттям відходу підрозділів ЗС РФ

З території Білорусі по українських містах випустили не менш як 20 ракет.

Про це йдеться у Telegram Беларускі Гаюн.

- За сьогоднішній вечір наша моніторингова група зафіксувала велику кількість запусків ракет (понад 20) у Мозирському та Хойнікському районах Білорусі. Інформацію про запуски підтверджують десятки надійних джерел,  - йдеться у повідомленні.

Як стверджують активісти, по Україні завдають удари тактичними ракетними комплексами. 11 пусків зафіксували з території Хойнікського району, 34 – з Мозирського.

Інтенсивність ракетних ударів може бути пов’язана з прикриттям відходу підрозділів ЗС РФ.

Особлива інтенсивність ракетних ударів зафіксована активістами з території Мозирського району.

Біля села Дрозди у Мозирському районі активісти знайшли розміщену росіянами радіолокаційну станцію.

Протягом доби білоруси фіксували переміщення російської техніки, зокрема, до кордону з Польщею та з Мінська у Слуцьк – велика колона техніки ППО підрозділу 15-ї зенітної ракетної бригади.

Останні переміщення, йдеться у повідомленні, можуть бути пов’язані з ракетними ударами по Бєлгороду.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна ракети Білорусь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх