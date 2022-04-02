Ввечері з Білорусі по Україні випустили понад 20 ракет

Сьогодні, 02:32 Переглядів: 433

Скоріше за все, це пов’язано з прикриттям відходу підрозділів ЗС РФ

З території Білорусі по українських містах випустили не менш як 20 ракет.

Про це йдеться у Telegram Беларускі Гаюн .

- За сьогоднішній вечір наша моніторингова група зафіксувала велику кількість запусків ракет (понад 20) у Мозирському та Хойнікському районах Білорусі. Інформацію про запуски підтверджують десятки надійних джерел, - йдеться у повідомленні.

Як стверджують активісти, по Україні завдають удари тактичними ракетними комплексами. 11 пусків зафіксували з території Хойнікського району, 34 – з Мозирського.

Інтенсивність ракетних ударів може бути пов’язана з прикриттям відходу підрозділів ЗС РФ.

Особлива інтенсивність ракетних ударів зафіксована активістами з території Мозирського району.

Біля села Дрозди у Мозирському районі активісти знайшли розміщену росіянами радіолокаційну станцію.

Протягом доби білоруси фіксували переміщення російської техніки, зокрема, до кордону з Польщею та з Мінська у Слуцьк – велика колона техніки ППО підрозділу 15-ї зенітної ракетної бригади.

Останні переміщення, йдеться у повідомленні, можуть бути пов’язані з ракетними ударами по Бєлгороду.