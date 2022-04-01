Солдати з «Південної Осетії» втекли додому, щоб не воювати в Україні

Повернулися близько 300 осіб
Частина військовослужбовців з «Південної Осетії» відмовилася брати участь у бойових діях на території України та самостійно повернулася до Цхінвалі, пише Медіазона.
- За словами нашого джерела, до «республіки» повернулися близько 300 осіб, - йдеться в повідомленні.
Медіазона розповідає, як розвивалися події, і має аудіозапис, на якому, ймовірно, один із солдатів описує те, що сталося на війні:
- Нас забрали і хотіли, щоб ми померли, а наші старші отримали «героїв». Хлопець там помер, багато хто загинув. Їх обстріляли, потім відійшли. Один хлопець був весь замінований. Він помер, як піхотна група вийшла назад.