Солдати з «Південної Осетії» втекли додому, щоб не воювати в Україні

Сьогодні, 06:31 Переглядів: 433

Частина військовослужбовців з «Південної Осетії» відмовилася брати участь у бойових діях на території України та самостійно повернулася до Цхінвалі, пише Медіазона .

- За словами нашого джерела, до «республіки» повернулися близько 300 осіб, - йдеться в повідомленні.

Медіазона розповідає, як розвивалися події, і має аудіозапис, на якому, ймовірно, один із солдатів описує те, що сталося на війні:

- Нас забрали і хотіли, щоб ми померли, а наші старші отримали «героїв». Хлопець там помер, багато хто загинув. Їх обстріляли, потім відійшли. Один хлопець був весь замінований. Він помер, як піхотна група вийшла назад.