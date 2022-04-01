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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

План путіна захопити Україну вже провалився – очільник армії Британії

Сьогодні, 06:02 Переглядів: 1

 

Найближчі тижні будуть також дуже важкими для України

Адмірал Тоні Радакін, який є начальником штабу оборони Об'єднаного Королівства, констатував, що путін допустився катастрофічних помилок під час спроби захопити Україну. Адмірала цитує BBC.

Радакін вчергове підтвердив, що путіна було введено в оману щодо військової міці російської армії. Насправді вона виявилася нездатною виконати забаганки президента РФ – окупувати Україну.

Велика Британія «неймовірно обережно» повірила заявам росії про вихід зі столиці Києва, але, як сказав Радакін, є ознаки того, що Кремль готується зосередити свої зусилля на сході та півдні України.

- Ми починаємо бачити перші ознаки того, що ці сили повертаються з Києва і відступають як до росії, так і до Білорусі. Це саме по собі є складним маневром для росії… Українські Збройні сили будуть атакувати росіян, коли ті відступають, - сказав Тоні.

Радакін попередив, що найближчі тижні будуть також дуже важкими для України, проте додав: «Але багато в чому путін уже програв… путін завдав собі шкоди через низку катастрофічних помилок».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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