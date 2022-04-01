«Домой вернётесь грузом 200 либо 300»: росіянам не дозволяють їхати з війни

СБУ перехопила телефонну розмову російського загарбника з дружиною
Російським загарбникам автоматично продовжують контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій. Про це повідомляє Служба безпеки України.
СБУ перехопила телефонну розмову російського загарбника з дружиною, у якій він скаржиться, що такого не було навіть у Чечні, і вони готові бунтувати, самовільно покидаючи службу: «Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду».
Він зазначив, що на початку лютого встиг підписати рапорт на звільнення, але його все-таки відправили «на навчання», пообіцявши завершити їх до 20 числа.
Натомість вже кінець березня, а російський військовий в Україні, на війні, яку керівництво вперто називає «спецоперацією». Тож він звернувся до дружини за допомогою: