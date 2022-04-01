«Домой вернётесь грузом 200 либо 300»: росіянам не дозволяють їхати з війни

Сьогодні, 05:34 Переглядів: 170

Російським загарбникам автоматично продовжують контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій. Про це повідомляє Служба безпеки України.

- Вы домой вернётесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (прим: років в'язниці), - цитує свого командира російський контрактник.

СБУ перехопила телефонну розмову російського загарбника з дружиною, у якій він скаржиться, що такого не було навіть у Чечні, і вони готові бунтувати, самовільно покидаючи службу: «Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю, сам домой уеду».

Він зазначив, що на початку лютого встиг підписати рапорт на звільнення, але його все-таки відправили «на навчання», пообіцявши завершити їх до 20 числа.

Натомість вже кінець березня, а російський військовий в Україні, на війні, яку керівництво вперто називає «спецоперацією». Тож він звернувся до дружини за допомогою:

«Позвони в комендатуру московскую, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, это спецоперация».