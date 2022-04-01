Ferrexpo придбала партію препарату L-тироксин для лікування щитовидки

Препарати видаватимуть пацієнтам безкоштовно
Ferrexpo закупила медичний препарат L-тироксин для пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи Горішніх Плавнів. Партію вже доставили в місто. Препаратів дотстаньо для забезпечення жителів міста, працівників компанії Ferrexpo та внутрішньо переміщених осіб.
На запит медичних закладів Горішніх Плавнів доставили препарат L-тироксин у дозуванні 50 мг, 75 мг і 100 мг. Препарати видаватимуть пацієнтам безкоштовно через сімейних лікарів. Працівники компанії Ferrexpo також будуть забезпечені препаратом у медико-санітарній частині за місцем роботи.