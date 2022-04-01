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Кременчук, Здоров'я, Благодійність

Ferrexpo придбала партію препарату L-тироксин для лікування щитовидки

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 143

Препарати видаватимуть пацієнтам безкоштовно

Ferrexpo закупила медичний препарат L-тироксин для пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи Горішніх Плавнів. Партію вже доставили в місто. Препаратів дотстаньо для забезпечення жителів міста, працівників компанії Ferrexpo та внутрішньо переміщених осіб.

На запит медичних закладів Горішніх Плавнів доставили препарат L-тироксин у дозуванні 50 мг, 75 мг і 100 мг. Препарати видаватимуть пацієнтам безкоштовно через сімейних лікарів. Працівники компанії Ferrexpo також будуть забезпечені препаратом у медико-санітарній частині за місцем роботи.

- В Україні на сьогодні спостерігається певний дефіцит ліків для тиреоїдної терапії, які необхідні пацієнтам з хворобами щитоподібної залози. Зокрема, це медикаменти з діючою речовиною левотироксин. Це життєво необхідні препарати, які за призначенням лікаря потрібно приймати щодня на постійній основі. Завдяки сприянню керівництва компанії Ferrexpo ми знайшли постачальника в Німеччині, закупили L-тироксин та організували доставку в Україну, - повідомила головна лікарка медико-санітарної частини компанії Ferrexpo Ірина Рудометкіна.
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo благодійність Горішні Плавні
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