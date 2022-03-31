росіяни в Україні збили свій же літак - британська розвідка

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 373

Росіяни випадково збили один зі своїх літаків в Україні. Про це розповів глава британської розвідувальної служби GCHQ Джеремі Флемінг, посилаючись на нові розвіддані, пише Reuters.

Флемінг також сказав, що деякі російські солдати в Україні відмовилися виконувати накази, були деморалізовані та погано екіпіровані.

Флемінг заявив, що путін помилився в оцінці ситуації, недооцінивши як опір українського народу, так і рішучість Заходу, який покарав Москву санкціями. У GCHQ вважають, що радники путіна бояться сказати йому правду.