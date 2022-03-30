російські силовики з трьох загонів ЗМОП відмовилися воювати в Україні

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Бійці спеціальних загонів швидкого реагування з новосибірського, омського та іркутського ЗМОП подали рапорти на демобілізацію, не бажаючи брати участі у війні, яку росія веде в Україні.

Відповідний аудіозапис опубліковано на Ютуб-каналі «Популярная политика».

- Нам надіслали аудіозапис, на якому двинутий і нахабний офіцер намагається психологічно тиснути на ЗМОПівців, які відмовляються брати участь у путінській війні та хочуть повернутися додому в Сибір. Він звинувачує хлопців у боягузтві, малодушності, зраді. Погрожує, що вони не зможуть нікуди влаштуватися, будуть покриті ганьбою і підпадають під нагляд ФСБ, - йдеться у супровідному тексті до 6,5-хвилинного аудіо.

Як можна зрозуміти з нього, новосибірські, омські та іркутські собрівці без наказу «залишили район виконання завдань» під Кам'янкою (ймовірно, Донецької області). Офіцер, чий голос чутно на аудіо, дає їм ще три дні на роздуми, після чого, якщо вони не передумають, будуть демобілізовані і відправлені додому «з ганьбою». При цьому він стверджує, що через 2-3 тижні (точний час запису невідомий) «вся ця бодяга», тобто війна в Україні, закінчиться.