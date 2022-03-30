Росіяни влаштували провокацію і спалили пункт пропуску

У Сумській області російські загарбники влаштували провокацію та спалили пункт пропуску. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у відеозверненні.

- Сьогодні (29 березня – ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали.

І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно…

І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками.