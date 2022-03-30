Заступницю голови Бердянської РДА звинувачують у державній зраді

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Заступницю голови Бердянської РДА Запорізької області підозрюється у добровільній співпраці з окупантами. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ російської федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури жінці повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Заходи з викриття проведено прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в Запорізькій області.