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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Заступницю голови Бердянської РДА звинувачують у державній зраді

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 365

 

Жінка погодилася допомагати співробітникам ФСБ і окупаційній адміністрації держави-агресора

Заступницю голови Бердянської РДА Запорізької області підозрюється у добровільній співпраці з окупантами. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ російської федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Наразі підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури жінці повідомили про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Заходи з викриття проведено прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в Запорізькій області.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна державна зрада Бердянськ прокуратура
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