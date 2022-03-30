На Полтавщині у квартирі знайшли мертвими батька та 4-річного сина: їх вбили

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28 березня близько 17.30 до сектору поліцейської діяльності №1 (Решетилівка) Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення від медиків, що в одній із квартир міста Решетилівки знайшли мертвими чоловіка та його 4-річного сина.

На місце події прибули слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції та слідча група обласного управління поліції Полтавщини. Під час огляду помешкання поліцейські побачили тіла 39-річного чоловіка та 4-річного хлопчика з явними ознаками насильницької смерті. Щоб встановити точні причин смерті, тіла загиблих доставили на судову експертизу.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України. Обставини та мотиви злочину з’ясовуються слідством.