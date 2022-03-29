На Донецькому й Луганському напрямках ЗСУ відбили 7 атак ворога та знищили 12 танків

На Донецькому та Луганському напрямках захисники України відбили сім атак ворога, знищили 12 танків, десять БМП та три одиниці автомобільної техніки. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.
- Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Протягом дня українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки, - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: ukrinform.ua
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