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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Донецькому й Луганському напрямках ЗСУ відбили 7 атак ворога та знищили 12 танків

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 1

 

А ще БМП та автівки

На Донецькому та Луганському напрямках захисники України відбили сім атак ворога, знищили 12 танків, десять БМП та три одиниці автомобільної техніки. Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.

- Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Протягом дня українські захисники знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: ООС війна
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