Повітряні сили «приземлили» 17 цілей противника

Сьогодні, 04:29 Переглядів: 297

З них 8 літаків

Повітряні сили України за добу 28 березня знищили 17 повітряних цілей ворога. Про це повідомив пресцентр командування Повітряних сил України.

- Доброго вечора, ми з України! 28 березня Повітряні сили знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети рашистів. Все буде Україна! Тримаймо стрій, - йдеться в повідомленні.

Також авіація Повітряних исл продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках.