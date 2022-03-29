Бій з окупантами на Чернігівщині: 22 людей та купу ворожої техніки відправили по відомому маршруту

Сьогодні, 04:03 Переглядів: 400

У Чернігівській області російські окупанти втратили до 22 осіб після бою з українськими військовими. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ» у соціальній мережі Facebook.

- Сьогодні 2 бронеавтомобілі «Тигр», вантажний автомобіль «Урал» з БК і танк Т-72 були відправлені по вже всім відомому маршруту. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника і захоплений вантажний автомобіль «Урал» з сухим пайком, - йдеться в повідомленні.