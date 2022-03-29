Росія перекинула на Схід України «вагнерівців» - британська розвідка

Сьогодні, 05:31 Переглядів: 255

Росія перекинула в Україну понад 1000 бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великобританії.

За їхніми даними, бойовики російської ПВК вже перекинуті на Схід України. Ворог може задіяти понад 1000 найманців, у тому числі керівників організації.

- Через важкі втрати та значною мірою через вторгнення, що застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена переорієнтувати персонал «Вагнера» в Україну за рахунок операцій в Африці і Сирії, - йдеться в повідомленні Міністерства.