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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Росія перекинула на Схід України «вагнерівців» - британська розвідка

Сьогодні, 05:31 Переглядів: 255

 

Ворог може задіяти понад 1000 найманців

Росія перекинула в Україну понад 1000 бойовиків приватної військової компанії «Вагнера». Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великобританії.

За їхніми даними, бойовики російської ПВК вже перекинуті на Схід України. Ворог може задіяти понад 1000 найманців, у тому числі керівників організації.

- Через важкі втрати та значною мірою через вторгнення, що застопорилося, Росія, швидше за все, була змушена переорієнтувати персонал «Вагнера» в Україну за рахунок операцій в Африці і Сирії, - йдеться в повідомленні Міністерства. 
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна розвідка
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