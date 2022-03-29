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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Українці продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя

Сьогодні, 00:34 Переглядів: 174

 

Разом переможемо! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

Генеральний штаб України повідомив оперативну інформацію станом на 24.00 28 березня щодо російського вторгнення. Завершується тридцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках, зосереджуючи зусилля на:

  • недопущенні просування противника в напрямках населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове;
  • зайнятті населених пунктів Кам’янка, Топольське;
  • створенні умов для покращення тактичного положення в районі міста Чугуїв;
  • стримуванні атак противника в районах населених пунктів Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, не допускаючи обходу основних сил угруповання.

Одночасно Сили оборони продовжують утримання кругової оборони міста Маріуполя і оборону та стримування просування противника в районі Чернігова.

Угруповання, що захищає Киів, з метою покращення оперативного положення та утримання зовнішнього рубежу оборони, продовжують бойові дії, утримують контроль за ситуацією в населених пунктах Мотижин, Лісне, Капітанівка та Дмитрівка.

Частиною сил продовжується ведення оборонної операції у інших визначених районах, проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони та здійснюються контратаки на окремих напрямках.

Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил. Зниження бойового потенціалу підрозділів противника командування окупаційних військ намагається компенсувати невибірковим вогнем артилерії та нанесенням ракетно-бомбових ударів, знищуючи таким чином інфраструктуру українських міст.

Разом переможемо! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

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Автор: Альона Душенко
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