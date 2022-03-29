«Чи не занадто ми молоді для цього?»: кременчужанка намалювала війну

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В Україні створили благодійну колекцію NFT*-мистецтва на тему війни від підлітків 11-17 років. 100% від продажу робіт підуть у фонд «Повернись живим». Проєкт створений на міжнародній платформі криптомистецтва Opensea, де люди з усього світу вже можуть підтримати Україну і зробити свій вклад у її перемогу.

Участь взяла й 11-річна кременчужанка Соломія Безверха з малюнком «Чи не занадто ми молоді для цього?» (малюнок зверху).

- На жаль, українські діти вже знають, що таке війна – не з пісень і фільмів, а на власному досвіді. Вони тижнями живуть у бомбосховищі, ховаючись від обстрілів, розрізняють звуки крилатих ракет і винищувачів. Офіційно понад 120 дітей померло від рук російських терористів за місяць війни. Колекція Teens save Ukraine складається із робіт підлітків, які щодня бачать війну і переосмислюють її у творчості, – говорять організатори проєкту.

Усі кошти від продажу робіт будуть перераховані на потреби фонду «Повернися живим» у криптовалюті. Так українські підлітки не просто діляться мистецтвом про війну з усім світом, а й допомагають Збройним Силам України, які щодня боронять дитячі життя.

Поліна Набожняк із Києва, 13 років – “Мати-захисниця”

- Історія мого першого малюнку про війну почалася з того, що мені наснився образ дівчини. Вона ніби кружляла по кімнаті, а з її рук стікала кров, – розповідає 15-річна Марія Воробей із Борисполя. – На картині вона поранена, але боронить свою країну: із рани на шиї росте квітка. Це надія. Коли я надіслала цю роботу своїй мамі, яка працює в “Охматдиті”, вона сказала, що я намалювала реальність. До них щойно привезли дівчинку з кулевим пораненням шиї. Поки я малювала, думала про те, як сильно хочу після перемоги подорожувати Україною і як сильно боюся за життя усіх своїх близьких.

Марія Воробей із Борисполя, 15 років – “Берегиня”

*NFT дозволяє отримати право власності на товар, що існує винятково в мережі, наприклад зображення, анімацію або відео, водночас засвідчити його оригінальність. NFT може стати новим інструментом у сфері менеджменту інтелектуальної власності і є доступним для будь-кого у світі через єдину для всіх країн криптовалюту.