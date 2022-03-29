На «Укртелеком» відбулась потужна кібератака

Сьогодні, 01:05 Переглядів: 424

На IT-інфраструктуру «Укртелекому» 28 березня була здійснена потужна ворожа кібератака. Її вже нейтралізували, а надання послуг відновлюють. Про це заявили у Держспецзв’язку.

Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури, «Укртелеком» тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів.

У Держспецзв’язку кажуть, що оперативно відреагували на ситуацію, завдяки чому атаку було відбито. Тож тепер «Укртелеком» має можливість почати відновлення надання послуг клієнтам, що вже почав робити.

Зазначимо, що з початку відкритого російського вторгнення в Україну на об'єкти критичної інфраструктури та українців зросла кількість кібератак із росії.