Хакери Anonymous таки злили базу Центробанку РФ і записали звернення до Путіна
Сьогодні, 07:29Переглядів: 74
Вони опублікували 28 GB інформації
Хакерське угруповання Anonymous, яке виступила на боці України у війні, розв'язаній президентом РФ Володимиром Путіним, зламали сайт Центробанку Росії. Про це вони повідомили у своєму Twitter.
Вони опублікували 28 GB інформації Центрального банку РФ: всі транзакції.
- Ми розіслали ці документи по різних точках Інтернету. Якщо документи будуть піддані цензурі, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями, - сказано в повідомленні.
Відзначимо, що Центральний банк РФ (Банк Росії) є головним емісійним і грошово-кредитним інститутом держави-агресора.
Також Anonymous записали звернення до Путіна.
- Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку РФ, всілякі транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, яка насправді економіка РФ. Декларації, кореспонденція, торгові угоди, підписані з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео і додатки, які ти використовуєш. Ми – в твоєму палаці, ми – там, де ти їси, ми – за твоїм столом, ми - там, де ти спиш, - сказано у відео.