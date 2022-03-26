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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Хакери Anonymous таки злили базу Центробанку РФ і записали звернення до Путіна

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 74

 

Вони опублікували 28 GB інформації

Хакерське угруповання Anonymous, яке виступила на боці України у війні, розв'язаній президентом РФ Володимиром Путіним, зламали сайт Центробанку Росії. Про це вони повідомили у своєму Twitter.

Вони опублікували 28 GB інформації Центрального банку РФ: всі транзакції.

- Ми розіслали ці документи по різних точках Інтернету. Якщо документи будуть піддані цензурі, ми будемо ділитися ними за іншими посиланнями, - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що Центральний банк РФ (Банк Росії) є головним емісійним і грошово-кредитним інститутом держави-агресора.

Також Anonymous записали звернення до Путіна.

- Зараз ми публікуємо тисячі документів Центробанку РФ, всілякі транзакції, укази, доповіді. Люди дізнаються, яка насправді економіка РФ. Декларації, кореспонденція, торгові угоди, підписані з іншими країнами, секрети твоїх олігархів. Твої конфіденційні відео і додатки, які ти використовуєш. Ми – в твоєму палаці, ми – там, де ти їси, ми – за твоїм столом, ми - там, де ти спиш, - сказано у відео.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: хакер війна кіберзлочин
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