Платіжна система Western Union припинила проведення грошових переказів на росії

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Платіжна система Western Union припинила проведення грошових переказів у росії. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

- Платіжна система Western Union припинила проведення грошових переказів у Росії. Крім того, з 1 квітня платіжна система зупинить можливість проведення операцій усередині росії та залишить лише транскордонні перекази. У Western Union пояснили це низьким попитом на фінансові операції в рф, - йдеться у повідомленні.