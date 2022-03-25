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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому водосховищі рибак дрейфував на крижині

Сьогодні, 00:08 Переглядів: 133

 

На щастя, у чоловіка з собою був мобільний телефон

Вчора вранці, 24 березня, рятувальники світловодського підрозділу врятували життя 69-річному громадянину, який дрейфував на крижині в акваторії Кременчуцького водосховища. Про це повідомив начальник Управління ДСНС у Кіровоградській області полковник Віталій Миронюк.

Як виявилось, чоловік рибалив на кризі на відстані 250 м від берега. У певний момент крижина відкололась та рибалка опинився у смертельній небезпеці. На щастя, чоловік мав при собі мобільний телефон та сам викликав допомогу. Рятувальники оперативно човном дістались до крижини та доставили громадянина на берег. Із рибалкою все гаразд, медичної допомоги не потребував.

- Шановні громадяни! Не наражайте себе зайвий раз на небезпеку, зараз важливо бути дисциплінованим, відповідальним та не завдавати зайвого клопоту службам реагування через власну безвідповідальність! - йдеться у повідомленні. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: рибалка Кременчуцьке водосховище Світловодськ
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