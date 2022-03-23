«Життя дорожче»: дідусь, який провалився під лід у Кременчуці - вижив

Вчора, 23:45 Переглядів: 302

Вчора, 22 березня, на Першому Занасипі в районі території вантажного порту зник рибалка. Про це водолазам об 11.20 повідомили з ДСНС. Рятувальники знайшли рибацький ящик та снасті. За дві хвилини представники КП "Аква-Сервіс" прибули на місце й обстежили дно прибережної зони Дніпра. Проте чоловіка не знайшли. Пошуки продовжили наступного дня.

Сьогодні водолаз КП "Аква-Серсів" Анатолій розповів ТРК "Візит" хорошу новину - дідусь вижив.