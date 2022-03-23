«Життя дорожче»: дідусь, який провалився під лід у Кременчуці - вижив

Вчора, 22 березня, на Першому Занасипі в районі території вантажного порту зник рибалка. Про це водолазам об 11.20 повідомили з ДСНС. Рятувальники знайшли рибацький ящик та снасті. За дві хвилини представники КП "Аква-Сервіс" прибули на місце й обстежили дно прибережної зони Дніпра. Проте чоловіка не знайшли. Пошуки продовжили наступного дня.
Сьогодні водолаз КП "Аква-Серсів" Анатолій розповів ТРК "Візит" хорошу новину - дідусь вижив.
- Проводили ппошук і почали сходитися рибалки. Очевидці розповіли, що провалився під лід дідусь. Його витягнули. Він все кинув й сказав, що життя дорожче. Чоловіка відвели додому. І ця інформація не від одного очевидця. Дай Бог здоров'я дідусю, щоб він не застудився, - розповів водолаз Анатолій.
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