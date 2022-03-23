Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини

«Життя дорожче»: дідусь, який провалився під лід у Кременчуці - вижив

Вчора, 23:45 Переглядів: 302

 

Рибалку шукали двоє діб

Вчора, 22 березня, на Першому Занасипі в районі території вантажного порту зник рибалка. Про це водолазам об 11.20 повідомили з ДСНС. Рятувальники знайшли рибацький ящик та снасті. За дві хвилини представники КП "Аква-Сервіс" прибули на місце й обстежили дно прибережної зони Дніпра. Проте чоловіка не знайшли. Пошуки продовжили наступного дня. 

Один рибалка потонув під Кременчуком - ще одного шукають
Сьогодні водолаз КП "Аква-Серсів" Анатолій розповів ТРК "Візит" хорошу новину - дідусь вижив. 
- Проводили ппошук і почали сходитися рибалки. Очевидці розповіли, що провалився під лід дідусь. Його витягнули. Він все кинув й сказав, що життя дорожче. Чоловіка відвели додому. І ця інформація не від одного очевидця. Дай Бог здоров'я дідусю, щоб він не застудився, - розповів водолаз Анатолій. 
1
Автор: Альона Душенко
Теги: рибалка рибалки Аква-Сервіс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх