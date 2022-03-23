150 кг незаконної риби вилучили на Центральному ринку Кременчука

Вчора, 23:33 Переглядів: 160

Вилучені Полтавським рибоохоронним патрулем водні біоресурси, згідно з накладною передано для потреб ЗСУ, місцевої тероборони, військової адміністрації

На Центральному ринку Кременчука зафіксовано незаконний збут риби. Про це інформує Полтавський рибоохоронний патруль, який продовжує працювати в умовах воєнного стану.

Рибоохоронні патрульні Полтавщини спільно з преставниками Держпродслужби, Національною поліцією Полтавської області здійснили перевірку місць торгівлі водними біоресурсами на Центральному ринку в Кременчуці. Інспектори викрили п’ять випадків незаконної реалізації свіжовиловленої риби.

При перевірці громадяни не змогли надати рибоохоронним патрульним документів, що свідчать про законне походження водних біоресурсів.

У результаті вилучили 67,30 кг водних біоресурсів (22 кг плітки, 4 кг окуня, 3 кг білизни, 3 кг щуки, 10 кг карась, 21,9 кг коропа, 3,4 кг білого амура).

На всіх винних осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справ буде передано до суду для прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.

Вилучені Полтавським рибоохоронним патрулем водні біоресурси, згідно з накладною передано для потреб ЗСУ, місцевої тероборони, військової адміністрації.