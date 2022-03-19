В Україні почали функціонувати табори для військовополонених росіян

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 361

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підтвердила, що в Україні почали функціонувати табори для військовополонених росіян.

Про це вона розповіла в інтерв’ю BBC News|Україна.

Також, вона зазначила, що за полонених відповідає спеціально створений правоохоронний орган, Військова служба правопорядку.

«Табори дозволять централізовано утримувати військовополонених дотримуючись усіх норм міжнародного гуманітраного права. Навіть медична допомога їм надається майже на тому самому рівні, як надається нашим хлопцям. Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором», – зазначила Венедіктова.