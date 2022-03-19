Мамам на замітку: з'явився новий бот «Дитячий лікар на війні»

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 45

Центр протидії дезінформації при РНБО України рекомендує новий бот «Дитячий лікар на війні».

Чимало дітей України опинилися без доступу до медичних послуг через навалу російських окупантів. Тому волонтери створили бот «Дитячий лікар на війні», адже життя і здоров’я кожної дитини - це найдорожча цінність.

Сервіс надає консультації таких фахівців: педіатр, отоларинголог, ортопед-травматолог, невролог, дерматолог, психолог, кардіолог, гастроентеролог та інші.

Батьки можуть отримати безоплатну онлайн-допомогу від дитячих лікарів з усієї України у боті «Дитячий лікар на війні».

Лікарі можуть залишатися на зв’язку з тими, хто потребує допомоги. Реєструйтесь як дитячий лікар-волонтер і надавайте консультативну допомогу у зручний для вас час. Приєднуйтесь до команди дитячих лікарів.